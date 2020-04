Foligno, venerdì 17 con arresto per droga. Sequestrata eroina, in azione i carabinieri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FOLIGNO - Venerdì 17 con arresto per droga. E’ accaduto a Foligno, in centro Storico, dove i carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Foligno hanno per spaccio e detenzione e fini di spaccio di stupefacenti un 56enne italiano. Dopo un’attenta e produttiva attività info-investigativa i carabinieri hanno localizzato il soggetto in un appartamento del centro di Foligno, dove c’era un notevole via vai di persone. A seguito di perquisizione, gli investigatori dell’Arma hanno rinvenuto della sostanza stupefacente del tipo eroina per una quantità che equivale a confezionare più dosi, che è stata sequestrata, procedendo all’arresto del 56enne . Concluse le formalità di rito l’uomo è stato condotto condotto presso il proprio domicilio in regime di arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida. Sabato mattina si è tenuta l’udienza di rito terminata con la convalida dell’arresto e l’applicazione delle misure cautelari dell’obbligo di dimora e il divieto di allontanamento dal domicilio nelle fasce orarie notturne.