FOLIGNO - Intercettato dai carabinieri in zona parco Hoffman, tenta la fuga in bicicletta ma viene bloccato e arrestato. I militari della Sezione Radiomobile della Compagnia di Foligno guidata dal maggiore Giuseppe Agresti, nel corso di un servizio di controllo del territorio, hanno arrestato in flagranza di reato un 24enne straniero. Gli investigatori dell’Arma mentre stavano perlustrando l’area nei pressi del parco, hanno notato l’uomo, a bordo di una bici, che quando s’è accorto della “gazzella” alla vista dei militari ha iniziato ad accelerare la pedalata, nel tentativo di dileguarsi. Una volta che è stato fermato ed identificato, i carabinieri lo hanno sottoposto a perquisizione personale, rinvenendo, in una tasca del giubbotto, 7 involucri in cellophane contenenti sostanza stupefacente del tipo cocaina (per un peso complessivo di circa 6 grammi), e 245 euro in contanti, probabile provento dell’attività di spaccio. Terminate le operazioni, l’uomo è stato arrestato per l’ipotesi di reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Durante l’udienza che s’è svolta in Tribunale a Spoleto, l’arresto è stato convalidato e per il 24enne è stata disposta la misura dell’espulsione dal territorio italiano. Le indagini dei carabinieri, come è facile immaginare e basandosi anche su una consolidata prassi, non finiscono qui. Da approfondire ci sono i canali di approvvigionamento dello stupefacente, la filiera criminale partita dal grossista e arrivata all’arrestato. Ma c‘è pure ca capire l’ampiezza della platea di assuntori che potevano, o lo hanno fatto, far capo allo straniero arrestato per acquistare la dose di droga. Fondamentale, in tal senso, sarà la ricostruzione dei movimenti dell’uomo, degli appoggi di cui potrebbe aver goduto e degli agganci, anche a livello locale, che si potrebbero esser serviti per tentare di eludere le attenzioni investigative. Non aveva però fatto i conti coni carabinieri della Compagnia di Foligno. Nei giorni scorsi i militari, Stavolta quelli della Stazione di Foligno, avevano arrestato una 32enne di origini straniere. Le indagini sono iniziate nel settembre scorso , quando i militari, durante un controllo, hanno ricevuto la segnalazione di una madre sul proprio figlio assuntore di sostanze. Durante l’operazione i militari hanno individuato 400 dosi, già confezionate e pronte per essere immesse in circolazione, di cocaina, per un peso complessivo di circa 216 grammi, e denaro contante per un importo di 5.500 euro, probabile provento dell’attività delittuosa.