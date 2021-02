Foligno, Valle Umbra Servizi: arrivano 33 assunzioni e investimenti per 14 milioni per realizzare la fabbrica dei materiali

FOLIGNO - Inchiesta del Noce dei Carabinieri sull’impianto di Casone, stato dall’azienda nell’attuale gestione e prospettive per il futuro. È intorno a questi tre temi che s’è articolato l’intervento di Vincenzo Rossi, presidente della Valle Umbra servizi, nel corso della seduta straordinaria di consiglio comunale richiesta dai gruppi di maggioranza. Il presidente Rossi ha aperto sull’inchiesta relativa a Casone spiegando di “andare nel dettagli” attendendo il Riesame “per avere così contezza delle carte”. Ha poi ribadito il fatto “di aver presentato la richiesta di dissequestro degli 811mila euro sottoposti a sequestro preventivo” ribadendo “la piena fiducia nella magistratura auspicando che si faccia luce quanto prima sulla vicenda”. Ad affiancarlo Francesco Rapisarda dirigente affari legali Vus. Rossi ha poi snocciolato altri temi legati alla Valle Umbra Servizi che vengono portati avanti dall’attuale conduzione aziendale. Si va dall’individuazione di tre dirigenti e all’assunzione entro metà anno di 33 dipendenti. “L’indagine – ha detto Rossi – non ha scalfito l’operatività dell’azienda. Il Covid ha stravolto, rallentandoli, i piani che erano in fase di operatività. Siamo andati ad intervenire sull’individuazione di 3 dirigenti che sono quello degli affari legali, in quello delle reti e nel direttore generale. I primi due sono stati già definiti, mentre per il terzo contiamo di chiedere entro febbraio. Rispetto poi a quanto dobbiamo fare in base alle delibere Area stiamo realizzando un modello aziendale più resiliente che possa portare ad avere un’azienda snella e reattiva. Da parte mia – prosegue il presidente – ho una feroce determinazione tesa a difendere la natura pubblica della Multiutily Vus. Per capire di cosa parliamo, basta guardare i numeri: 72 milioni di fatturato consolidato, 450 dipendenti (al 31 dicembre scorso), 160mila persone servite su un territorio di 2.500 chilometri quadrati. Svolgiamo anche un funzione sociale. Mi riferisco a Vus gpl che porta questo gas in zone dove nessuno va. Guardando al futuro, che andrà a concretizzarsi entro metà anno, andremo ad inserire 33 persone tra area operativa reti e struttura amministrativa. C’è poi il progetto della fabbrica dei materiali che andrà a sostituire l’impianto di Casone che ci consentirà di recuperare materiali riutilizzabili da destinare al riciclo arrivando all’80% del recupero per un investimento – conclude il presidente – di 13-14 milioni di euro”. Il dibattito che ne è seguito ha registrato un botta e risposta tra maggioranza ed opposizione. Un confronto tanto sulle questioni di prospettiva aziendale quanto relativamente ai temi della raccolta differenziata e del problema dell’abbandono dei rifiuti.

