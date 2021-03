Foligno, vaccini anti Covid: si va alla postazione dell'aeroporto anche nei fine settimana. Ecco i dettagli

FOLIGNO - L'azienda Usl Umbria 2 ha diramato una informativa alla cittadinanza. «A partire dalla prossima settimana - spiegano dall?Ausl Umbria 2 -, le sedute vaccinali anti Covid verranno effettuate, anche nei fine settimana, presso la sede unica della palazzina Enac dell'aeroporto in via Cagliari, grazie all'estensione del comodato d'uso della struttura definita con l'Ente Nazionale Aviazione Civile e con l'Amministrazione Comunale di Foligno. I cittadini già prenotati per il vaccino anticovid nei giorni di sabato 20 e domenica 21 marzo dovranno continuare a recarsi presso la sala Alesini del presidio ospedaliero San Giovanni Battista mentre da lunedì mattina, 22 marzo, tutte le sedute vaccinali verranno eseguite, sette giorni su sette, nel centro vaccinale di via Cagliari.

