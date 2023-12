Giovedì 14 Dicembre 2023, 08:00

FOLIGNO - Proseguono a ritmo serrato gli appuntamenti per le festività natalizie a Foligno. Il tutto tra luci, spettacoli, concerti, incontri culturali, giochi per bambini, la casa di Babbo Natale, visite guidate, la pista sul ghiaccio, presepi viventi caratterizzeranno il periodo natalizio a Foligno. Sono infatti più di 70 gli appuntamenti che dal 2 dicembre scorso si snoderanno fino al 7 gennaio prossimo dando corpo, come aveva avuto modo di sottolineare l’assessore Michela Giuliani, ad un calendario unico di eventi. Il Natale non si ferma al centro storico ma coinvolge anche le frazioni come Afrile, Annifo, Arvello, Belfiore, Budino, Casenove, Capodacqua, Cave, Ciriè, Colleungo, Colfiorito, Fondi, Pale, Pisenti, Sant’Eraclio, Serrone, Seggio e Rasiglia. Ci sono anche appuntamenti culturali di rilievo, in questo periodo, tra cui un concerto di Uto Ughi all’Auditorium San Domenico in programma vemerdì 15, una mostra di Mirò, a partire dal 20 , oltre ai concerti degli auguri per Natale e Capodanno. Sabato, poi, verrà riaperto al pubblico il cortile rinascimentale di Palazzo Deli. Sul versante dei presepi è visitabile la Natività artistica in piazza della Repubblica; presepe della Carità, in piazza San Giacomo; presepi anche a Cave, Sant’Eraclio, Rasiglia, ‘Presepi all’altezza’ nelle frazioni di Afrile, Annifo, Arvello, Capodacqua, Cariè, Collelungo, Fondi, Pisenti e Seggio, Casenove e Serrone (dal 24), Budino (dal 25). Ci sarà anche “Anghelos” – Natività Barocca 26 e 27 dicembre – 6 gennaio; il 23 dicembre concerto in piazza della Repubblica della Filarmonica di Belfiore; concerto di Natale al teatro San Carlo 29 dicembre; ‘Presepi all’altezza’ – Escursione notturna dal Castello di Gallano alla Torre dei Trinci di Capodacqua il 30; ‘Aspettando Capodanno’ in piazza San Domenico il 31; ‘Paiper New Year’ in piazza San Domenico 1 gennaio; concerto della filarmonica di Belfiore all’Auditorium San Domenico 6 gennaio; ‘Moult Festival’ a Palazzo Candiotti a cura di Young Jazz 7 gennaio; ‘Epifania e i suoi voli nelle storie’, trekking urbano con fiabe a cura di Loretta Bonamente. A Belfiore, poi, sabato e domenica ci sarà il Christmas Village con mostra di artigianato, strenne e prodotti locali, punti ristoro, musica per i vicoli, e visite al presepe nel pozzo di San Girolamo. Sabato ci sarà anche la premiazione del contest fotografico e inaugurazione della mostra “Sguardi su Belfiore” e dalle 17 “La scala delle note” a cura del coro dell I.C. Foligno 5 (repliche ogni 30 minuti). Domenica apertura mostra fotografica “Sguardi su Belfiore” dalle 15, e dalle 16.30 “Il regalo più bello”.Gli appuntamenti, quindi, sono per sabato e domenica dalle 15 alle 21.