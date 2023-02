Foligno, Unitalsi la forza il volontariato forza della vicinanza ai bisognosi

FOLIGNO - Sono una sessantina di volontari e operano all’interno della Sottosezione Unitalsi di Foligno. A guidarli c’è il loro presidente, anche lui un volontario, Claudio Tomassini. “Ci occupiamo – spiega il presidente Tomassini – di tante attività e soprattutto di assistenza e trasporto ammalati a Lourdes e ai Santuari Mariani. La Sottosezione di Foligno conta, in media, su circa 60 volontari. Possono sembrare molti ma non sono mai abbastanza. Proprio per questo faccio appello a nome del sodalizio ai futuri volontari, e soprattutto ai giovani, affinché si facciano avanti e vengano a vivere questa esperienza di servizio unica e altamente formativa sia da un punto di vista personale che spirituale. La nostra sede è in piazza San Giacomo a Foligno ed è parte il martedì e il giovedì dalle 10 alle 12. Venite a conoscerci anche per scoprire un settore, il nostro, per molti ancora da esplorare. In cantiere abbiamo diverse attività – prosegue – che ufficializzeremo di volta in volta nei dettagli e stiamo definendo i particolari per il prossimo pellegrinaggio, in treno ed aereo, a Lourdes. Stiamo anche per attivare una raccolta fondi per autofinanziamento che andremo a realizzare nelle parrocchie donando a chi ci sosterrà un presente come ringraziamento. Vi aspettiamo nella nostra sede – conclude il presidente Tomassini – il martedì e il giovedì”. Una esperienza davvero da vivere, quella proposta dall’Unitalsi, perché permette di vivere concretamente il servizio dle volontariato inf avore degli ammalati con particolare riferimento alle fase di trasferimento e trasporto verso i luoghi di pellegrinaggio. Una assistenza che non si limita al semplice spostamento delle persone da un luogo all’altro, ma che diventa condivisione quotidiana che resta per sempre e che fa guardare, a tutti, con maggiore serenità, nonostante tutto, al futuro. “L’Unitalsi – come ricordano dal nazionale del sodalizio - è l’acronimo di Unione Nazionale Italiana Trasporto Ammalati a Lourdes e Santuari Internazionali. Dal 1903 è alimentata dall’operosità gratuita di volontari che si impegnano per organizzare, accompagnare, assistere durante i pellegrinaggi le persone con disabilità, malate, anziane o bisognose di aiuto. Il pellegrinaggio è l’esperienza di carità che accompagna il loro agire quotidiano per essere sostegno, vicinanza e solidarietà nella vita di ogni giorno. Per questo l’Unitalsi non solo è un’associazione di Chiesa, ma è anche un’associazione di promozione sociale nonché organizzazione di volontariato facente parte del Servizio nazionale della protezione civile. Sorelle, barellieri, famiglie, operatori sanitari, giovani, sacerdoti, persone con disabilità, benefattori sono tutte le anime che muovono e danno senso all’Associazione.