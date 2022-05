Foligno, «L’unione fa la scuola e così nasce il laboratorio linguistico. La collaborazione tra la media “Carducci” e l’Istituto “Scarpellini” guarda al futuro

FOLIGNO - L’unione fa… la scuola. A dare un esempio di come si possano rendere concrete le buone pratiche sono la scuola media Carducci e l’istituto Scarpellini. La prima s’è dotata di un nuovo laboratorio linguistico. La seconda è l’ente che lo ha donato permettendo così agli studenti più giovani di poter godere di una formazione linguistica attraverso un umanesimo tecnologicamente d’avanguardia. A spiegare i dettagli del progetto le dirigenti scolastiche Morena Castellani (Carducci) e Federica Ferretti (Scarpellini) e con loro i docenti Claudia Ciombolini, Fabio Berellini, Maria Vera Speranzini, Annalisa Nunzi, Fabiana Fattorini e Maria Claudia Cicciola. “La collaborazione tra istituzioni ed in questo caso tra scuole – hanno detto Castellani e Ferretti – diventa elemento di crescita reciproca facendo crescere gli studenti”. Il rinnovo dei laboratori allo Scarpellini ha permesso di mettere a disposizione della Carducci la dotazione per il laboratorio linguistico. Un laboratorio che permette, attraverso dotazione d’avanguardia, ai giovani studenti di poter avere una lezione diversa attraverso la personalizzazione dei tempi d’ascolto e mediante l’interazione con i docenti sia singolarmente che per gruppi selezionati. Un metodo che ha portato la Carducci anche ad ufficializzare altre attività. Prima fra tutti quella della scuola aperta in estate. Dal 20 giugno al 29 luglio gli alunni del Comprensivo di cui fa parte la stessa Carducci, d’età compresa tra i 6 e i 14 anni in orari specifici prenderanno parte ad attività laboratoriali su vari ambiti. Il tutto attraverso l’utilizzo della tecnologia più avanzata a servizio dell’umanesimo. E se non bastasse c’è la super data del 9 giugno. In quell’occasione l’Auditorium San Domenico accoglierà l’evento conclusivo dell’anno scolastico del Comprensivo con eventi donati alla città e legati ad ogni singolo plesso che compone il Comprensivo. Il tutto culminerà alle 21 con il concerto che vedrà esibirsi i docenti dei vari gradi scolastici che saranno sul palco, mentre gli alunni faranno parte del pubblico. La “Carducci” facente parte da questo anno dell'Istituto Comprensivo Foligno 2, è presente sul territorio folignate dall'anno scolastico 1942/43, durante il quale si attiva il funzionamento della nuova Regia Scuola Media (scuola media unica), un'istituzione che deriva dalla legge 899 del 1940 e che realizza la fusione dei corsi inferiori del Ginnasio, Magistrali ed Istituti Tecnici. L'edificio della Scuola Media viene progettato nel 1922 dall'Ing. Romolo Raschi inizialmente per ospitare parte di una struttura ospedaliera ed esattamente come padiglione di isolamento per i malati di tubercolosi, con 48 letti. Il progetto viene approvato nel 1934 con alcune modifiche apportate dall'ingegnere comunale Attilio Ferroni. Dalla sua nascita, passando per gli anni di crescita, fino ai giorni nostri la Carducci ha accolto, come scuola media, le speranze ed i sogni di quasi 15.000 studenti.