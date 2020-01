Foligno, l'ultima frontiera dell'inciviltà: il lancio dei rifiuti dalle auto in corsa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FOLIGNO - Una nuova pratica, del tutto fuorilegge, sta prendendo piede in città: il lancio di rifiuti domestici da auto in corsa e il loro abbandono in zone senza illuminazione pubblica raggiunte a fari spenti. Sono le nuove, inquietanti, frontiere dell’inciviltà che vedono crescere il numero di chi viola norme e regolamenti e soprattutto il rispetto del decoro urbano e del senso di comunità. L’ultima area presa di mira è il parcheggio ad uso pubblico a ridosso dell’area dell’ex zuccherificio. Il primo segnale arriva all’incrocio tra via Iv Novembre e via Lazio. Una busta abbandonata in terra e parzialmente svuotata nell’impatto col suolo è la testimonianza più chiara della grave situazione. Poco distante c’è l’accesso al parcheggio dove la luce diurna svela l’inciviltà delle persone. Una montagna di rifiuti domestici, è stata abbandonata in particolare nella parte finale dell’area di sosta, quella che di fatto in ore notturne è praticamente inghiottita dal buoi. Il che facilità le cattive intenzioni di chi, procedendo a velocità ridottissima e spesso a fari spenti, simulando una sosta si disfa, invece, dei rifiuti domestici chiusi, come capita, in sacchetti che poi si spaccano al contatto col suolo. E qualche volta vengono lasciati anche i cosiddetti ingombranti come ad esempio vecchi elementi di mobilio o elettrodomestici. L’area era stata da poco bonificata, per la parte del verde incolto, dall’Agenzia Forestale Regionale e l’individuazione anche in quel caso di una montagna di rifiuti ha visto il contestuale intervento dell’ispettore ambientale dalle Valle Umbra Servizi che ha ispezionato quanto rivenuto per l’avio delle successive pratiche. E nelle scorse ore l’intervento è stata ripetuto e pare che, in questo ultimo caso, ci sia elementi importanti per risalire all’identità di “lanciatori e abbandonatori” di rifiuti in capo ai quali, una volta definite le procedure di accertamento, scatteranno maxi sanzioni da diverse centinaia di euro. Per l’ennesima volta si è in presenza di situazioni assurde in quanto, oltre alla raccolta differenziata dei rifiuti effettuata a domicili, la Valle Umbra Servizi mette a disposizione anche i centri di raccolta e un servizio gratuito di ritiro a domicilio degli ingombranti. Evidentemente c’è chi preferisce pagare che utilizzare servizi gratuiti. In casi specifici e con particolari categorie di rifiuti oltre alla sanzione si rischia anche la denuncia penale. Già in chiusura del 2019 l’ispettore ambientale di Valle Umbra Servizi aveva spiccato multe da 600 euro a carico dei soggetti individuati quali autori degli abbandoni di rifiuti in particolare a ridosso dell’area di Sassovivo e di quella in via Parma, zona di campagna alle porte di Sterpete. Anche in quei casi era stato abbandonato di tutto: dai rifiuti domestici agli ingombranti, passando per inerti e materiali da cantiere, giocattoli e elettrodomestici