Foligno, ubriachi al volante è allarme: dodici feriti in cinque incidenti. In azione i carabinieri

FOLIGNO - Cinque, 7, 12 e 48. Non sono i numeri di una quaterna al gioco del Lotto. Sono le cifre che riassumo incidenti stradali con feriti che coinvolgono guidatori positivi all’alcool in appena due giorni. Perché in appena 48 ore i carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Foligno hanno rilevato 5 incidenti stradali che hanno coinvolto altrettanti automobili alla guida dopo aver bevuto e uno di questi aveva un tasso di alcol nel sangue quasi 7 volte superiore al limite di legge. Cinque incidenti che hanno visto finire in ospedale un totale di 12 persone rimaste ferite in maniera più o meno grave. Una situazione davvero da brivido se si considera le conseguenze che la guida sotto l’effetto di sostanze alcoli può determinare. Nessuno dei 12 feriti, fortunatamente, è in pericolo di vita. Una fatto che seppur può rasserenare non cambia la portata delle condotte fuorilegge tenute dagli automobilisti al volente i quali, vale ricordarlo, in stato di alterazione mettono a serio repentaglio le vite proprie, quelle dei trasportati e quelle ancora dei conducenti degli altri mezzi coinvolti. I cinque conducenti positivi all’alcol sono stati in 4 casi denuncia penalmente a piede libero e per il quinto è scattata la sanzione amministrativa da 500 euro per tutti c’è stato il ritiro della patente e per uno dei quattro denunciati penalmente è stata anche avanza la proposta di revoca poiché si tratta di soggetto neopatentato. Una situazione, quella della sicurezza stradale, che vede da sempre i carabinieri in prima linea e che, alla luce degli ultimi incidente, vedrà un ampliamento dell’azione di controllo e verifiche al fine di garantire un sempre più elevato livello di sicurezza in strada. Non solo alcol al volante. La Sezione Radiomobile, guidata dal luogotenente Stefano palazzi, nell’ambito di un’azione di verifica a vasto raggio disposta dal comandante della Compagnia, maggiore Alessandro Pericoli Ridolfini, ha di recente sequestrato auto e ritirato al patente a carico di un automobilista che viaggiava su un’auto che non poteva circolare. La vettura era stata notata durante un controllo e risultando priva di assicurazione è stata fermata, sequestrata, e affidata al proprietario. Il quale, però, ha continuato a circolare percorrendo da quella precedente verifica a quando i carabinieri l’hanno individuata a Foligno 1.500 chilometri in poco più di due settimane. Per l’automobilista è scattato il sequestro del veicolo il ritiro della patente e multe per quasi 3.700 euro conseguenti la circolazione con veicolo sequestrato.