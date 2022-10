Foligno, tutto pronto per la “Corsa dei Babbo Natale”. Sant'Eraclio lancia la festa. Raffica di novità

FOLIGNO - “Per le festività natalizie, stiamo organizzando a Sant’Eraclio la corsa dei babbo Natale”. A parlare è Mauro Marchioni, presidente della comunanza Agraria di Sant’Eraclio in riferimento ad una vasta serie di progetti che sta vedendo le tante realtà di Sant’Eraclio, dall’Oratorio, alla parrocchia e allo stesso don Luigi Filippucci, al Carnevale, passando per Comunanza, scuola e tutto il resto, dar corpo ad un progetto coordinato, nel quale c’è l’importantissima e imprescindibile collaborazione del Comune, che si candida a diventare un marchio di territorio, inteso come buona pratica di collaborazione e cooperazione. “In questo contesto – prosegue Marchionni – di cooperazione è stata realizzata una mostra d’arte delle opere del maestro Maurizio Cancelli, con correlati tre importanti eventi convegnistici di approfondimento. Sono stati quindi realizzati diversi progetti a sostegno dei più piccoli e abbiamo poi pensato alla realizzazione di un timbro destinato ai tantissimi pellegrini che incrociano Sant’Eraclio nei vari cammini che seguono. Il Castello di Sant’Eraclio è un passaggio apprezzatissimo dai viandanti che chiedono da tempo la possibilità di avere timbrato il loro quaderno di viaggio. Quella possibilità ora è reale. Ma il coordinamento non si fermerà qui perché si sta ragionando su un progetto di giusta accoglienza per i pellegrini. Non appena tutto sarà definito – ricorda ancora – lo ufficializzeremo. Domenica 6 novembre avremo a Sant’Eraclio un importante appuntamento col “Festival della vita”. L’appuntamento si chiama “Alla scoperta di Sant’Eraclio e la sua montagna”. Si parte alle 8 con la “Passeggiata tra ulivi e frantoi” evento organizzato dalla Comunanza in collaborazione con la Valle Umbra Trekking. Al termine della camminata, intorno alle 12.30, ci sarà un momento conviviale al parco Soli-Marchionni in compagnia dell’associazione “Le tre cannelle”. Si passa quindi – spiega ancora Marchionni – al pomeriggio quando dalle 15 l’associazione Sant’Eraclio Calcio proporrà un momento formativo sul tema “Educazione in campo e rispetto delle regole e dell’avversario”. Dalle 18 il testimone passa all’associazione LiberaMente con autori e libri. Il Carnevale di Sant’Eraclio proporrà un momento didattico laboratoriale su “Come l’idea si trasforma in realtà” e al Cartoon Park ci sarà l’animazione per famiglie e bambini e "Storie e testimonianze del passato” a Cura del Centro Sociale. Passando poi alle festività natalizie stiamo predisponendo tanti eventi. E tra questi, in collaborazione con Atletica Winner la corsa dei Babbo Natale. Sarà un evento per tutti, famiglie e bambini compresi. Sant’Eraclio è una realtà più che viva e proprio per questo invitiamo chi ancora non l’avesse fatto a diventare protagonista – conclude il presidente Marchionni – di queste sue tante anime”.