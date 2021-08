Foligno, trovato senza vita il 43enne scomparso da una settimana

Martedì 17 Agosto 2021, 17:23

FOLIGNO - È stato ritrovato nel pomeriggio di martedì il corpo senza vita del folignate 43enne Massimiliano Contilli di cui non si avevano più notizie da una settimana esatta. A causarne la morte potrebbe esser stato un malore sulle cui origini faranno chiarezza gli accertamenti di rito. Profondissimo dolore ha scatenato la notizia del decesso del 43enne che i familiari non hanno mai smeso di cercare. Sul posto – si tratta di un piccolo boschetto nel quartiere Agorà - per le indagini del caso.