Foligno, in treno senza mascherina commette tre reati in tre minuti. Scatta anche la supermulta per violazione norme anti covid-19

FOLIGNO - Un 50enne italiano, residente fuori regione e già noto alle Forze dell’Ordine, in viaggio a bordo di un treno diretto a Roma ed in arrivo a Foligno, è stato trovato dal capotreno privo della prevista mascherina, e invitato ad indossarla, si è seccamente rifiutato. Avvisata la Polizia Ferroviaria di Foligno, gli agenti sono intervenuti ed hanno chiesto le generalità al viaggiatore, il quale, oltre ad essersi rifiutato di declinarle ha anche opposto resistenza nei loro confronti rifiutandosi di scendere dal treno. Una volta identificato dai poliziotti intervenuti, l’uomo è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per aver rifiutato di fornire le proprie generalità, resistenza a pubblico ufficiale ed interruzione di un pubblico servizio. Vista la reticenza del viaggiatore nell’indossare la mascherina, è scattata anche la sanzione amministrativa di 400 euro prevista dalla normativa anti covid-19.