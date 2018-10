Foligno, torna a volare il falco ferito da un colpo di fucile

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FOLIGNO - Torna a volare il falco lodolaio ferito, ad inizio settembre, da una fucilata e poi soccorso. Il ritorno tra le braccia di Madre Natura è per sabato alle 10.30 al Molinaccio, nel parco regionale di Colfiorito. Della vicenda del falco lodolaio del suo ferimento, del soccorso con trasporto aereo e della successiva presa in carico per le cure del caso, si era occupato Il Messaggero. Dei fatti aveva dato notizia Alfiero Pepponi, presidente regionale della Lipu (Lega italiana protezione uccelli) che nelle scorse ore ha dato la buona notizia del prossimo ritorno in libertà del falco lodolaio. I buoni samaritani che l’hanno trovato ferito l’hanno portato a bordo di un ultraleggero al pronto soccorso per la fauna selvatica di Castiglione del Lago gestito da Lipu. Una storia bellissima, nata da un ferimento dovuto a colpi esplosi da un fucile, che ha spinto persone dal grande cuore ad intervenire, soccorrendo in questo modo un bellissimo esemplare di falco lodolaio che grazie all’impegno e alle cure di tutti, ciascuno per le rispettive competenze, è tornato alla normalità e sabato potrà rientrare a pieno titolo a vivere la sua vita di rapace che si muove volando tra i tanti ambienti e le emergenze del territorio che Madre Natura è in grado di offrire a Foligno, in Umbria in generale e nell’intero Stivale d’Italia.