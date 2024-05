Foligno, torna “Note al Crepuscolo” con concerti all’alba e al tramonto e tanta cultura della montagna

FOLIGNO - Ci sarà un teepee vero degli indiani d’America, lo yoga per i bambini e per i grandi, concerti al tramonto e all’alba, mountain bike, trekking, attività per bambini, tiro con l’arco, eventi benefici e tanto altro. Sono solo alcuni degli aspetti del programma di “Note al Crepuscolo”, presentato nella sede dei Cai Foligno, che andrà in scena il 6 e 7 luglio dando corpo alla IX edizione dell’appuntamento. Ad accogliere gli eventi sarà ancora una volta il rifugio Cai Pozzo di Mezzanotte sul Monte Brunette in territorio del Comune di Trevi. La manifestazione ha lo scopo di far conoscere la montagna, di far capire come viverla nel pieno rispetto dell’ambiente e dei luoghi.

Nella prima giornata si esibirà al tramonto il maestro Luca Giuliani accompagnato dalle danzatrici su tessuti guidate da Laura Rutili, a seguire I Principi di Galles che daranno forma ad un concerto che spazierà dalla musica classica al folk passando per il rock e finendo con l’irish. Il giorno seguente con un concerto musicale all’alba per poi proseguire con le tante attività in programma . Al sorgere della luna sarà possibile osservare il cielo grazie all’Associazione Antares. E ci sarà molto altro tra cui senza dimenticare la donazione di un veicolo al progetto “Il Sentiero2 e la realizzazione di bagni per l’asilo di Kisanga.