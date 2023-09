Domenica 3 Settembre 2023, 08:10 - Ultimo aggiornamento: 08:14

FOLIGNO - Oggi, dalle 11 alle 22, ritorna la Fiera dei Soprastanti della Giostra della Quintana di Foligno, un l’appuntamento da non perdere. Torna, dopo tre anni di stop dovuti alla pandemia, la Fiera dei Soprastanti, il meraviglioso mercato barocco. La novità che caratterizza il ritorno della “Fiera dei Soprastanti” è l’orario. Una novità che, di fatto, fa tornare alla normalità del 2019. Il mercato barocco infatti aprirà i battenti dalla mattina alle ore 11 restando fruibile sino alle ore 22. La Fiera si svolgerà nella corte di Palazzo Candiotti e lungo via Scuola D’arte e Mestieri. Sono tante le primizie che caratterizzeranno la ventiduesima edizione del mercato barocco folignate. Il presidente della Commissione Artistica dell’Ente, Simone Agostini, ha puntato molto sul teatro di strada oltre che su una sempre maggiore fedeltà storica degli oltre 80 banchi che caratterizzeranno l’evento. Non mancheranno le esibizioni musicali, così come le scene di vita seicentesca che sono peculiarità di questa manifestazione. La Fiera dei Soprastanti risale all’inizio del XV secolo ed ebbe nel corso del tempo una notevole espansione e risonanza. La Fiera dei Soprastanti nel 1600 durava ben due mesi, dal 20 maggio al 20 giugno di ogni anno. Il nome “Soprastanti” deriva da quello della Magistratura straordinaria che, per tutta la durata della Fiera, sostituendosi ad ogni altra Magistratura cittadina, aveva il compito di regolare e mantenere l’ordine non solo nell’ambito della Fiera, ma in tutta la città. “è la prima Fiera dei Soprastanti – dice Simone Agostini – di cui mi occupo nel ruolo di presidente della Commissione Artistica dell’Ente Giostra. Abbiamo deciso di riproporre, anche negli orari, ciò che è stato fino al 2019 così da concretizzare una sostanziale e reale ritorno alla normalità. I rioni proporranno, secondo un filo logico ben studiato, una serie di occasioni attraverso i banchi, tra prodotti ed alimentare, e scene teatralizzate che accompagneranno i visitatori lungo tutta l’area della Fiera dei Soprastanti. Ciò – prosegue - di cui andremo a godere oggi è frutto di un lavoro corale che tra Ente e rioni ha coinvolto più di 400 persone. È una esperienza complessa perché richiede grande perizia e capacità organizzativa, ma è – conclude - una emozione unica”. Tutto pronto, quindi, per vivere un vero e proprio tuffo nel Seicento grazie al clima Barocco, ai banchi e alle scene teatralizzate, che sono gli elementi che compongono la Fiera dei Soprastanti. Una manifestazione che mancava, in forza dello stop da pandemia, ma che ora è tornata nella sua pienezza.