FOLIGNO - Sorpreso a forzare un infisso di uno studio medico con un piede di porco, arrestato un 42enne. I carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Foligno, guidata dal maggiore Giuseppe Agresti, unitamente a personale della Squadra Volante del Commissariato, nel corso del servizio di controllo del territorio, hanno tratto in arresto un italiano 42enne, sorpreso nella flagranza del reato di tentato furto aggravato e porto ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli. Nello specifico le forze dell’ordine – riferisce una nota del Comando Provinciale dell’Arma - intervenute in una via del centro, all’esterno di uno studio medico, hanno sorpreso l’uomo che mediante l’utilizzo di un piede di porco, stava forzando un infisso nel tentativo di accedere all’interno per perpetrare un furto. Immediatamente bloccato ed identificato, al termine delle formalità di rito, è stato tratto in arresto mentre l’arnese da scasso è stato sequestrato. L’uomo, come disposto dalla Procura della Repubblica di Spoleto, è stato sottoposto agli arresti domiciliari nella sua abitazione, in attesa di essere giudicato per direttissima. L’azione di prevenzione e repressione dei reati ed in particolare il controllo del territorio proseguirà senza soluzione di continuità da parte delle forze dell’ordine in tutti i territori di competenza.