Foligno, tassa su rifiuti il Comune stanzia 450mila euro per sgravi in favore di imprese, aziende e famiglie colpite dall'emergenza coronavirus

FOLIGNO - “Abbiamo mantenuto l’impegno di venire in aiuto alle imprese ed attività più colpite e dei cittadini più bisognosi a seguito dell'emergenza covid, stanziando a bilancio con nostre risorse, 450 mila euro, per la riduzione della Tassa sui Rifiuti”. Lo ha reso noto il sindaco di Foligno, Stefano Zuccarini. “Stiamo predisponendo con i nostri uffici, i criteri e le modalità di assegnazione degli sgravi – ha sottolineato – continua così il nostro impegno per la riduzione delle tasse comunali, già avviato ad inizio legislatura su Tosap e Irpef”. © RIPRODUZIONE RISERVATA