FOLIGNO - “Tutte accorrete, o genti de’ Rioni, tutte accorrete a gioir di Vittoria, anco se arride altrui,ché la concordia e l’amor de la Cittade tutta son pur Vittoria e bella e grande!”. È l’ora della Giostra della Quintana di Foligno che oggi, con la “Notte delle Bandiere” apre il programma settembrino con l’edizione della tradizione, la Rivincita. Un tuffo nel Seicento che vedrà Foligno vivere la sua tradizione con la Giostra, manifestazione baricentrica in quanto qualsiasi cosa si fa c’è sempre la Quintana come simbolo identitario. . “È un programma – ha detto il presidente dell’ente Giostra della Quintana Domenico Metelli – che propone occasione per tutti. Anche noi abbiamo dovuto confrontarci con i rincari delle bollette, ma le taverne hanno comunque fatto un politica di contenimento prezzi”. Domani, intanto, alle 21 a Palazzo Trinci, nel cuore della centro storico di Foligno, ci sarà “… Aspettando la giostra”, una serata spettacolo nel corso della quale sarà presentato il palio ce verrà assegnato al vincitore e in passerella sfileranno priori, cavalieri e dame. Giovedì 1 settembre al foyer dell’ex Teatro Piermarini, alle 19, aprirà il Quintana Point e in ciascuno dei 10 rioni cittadini, a partire dalle 20.30 nelle rispettive taverne, prenderà il via la “Cena propiziatoria rionale”. Dal 2 al 17 settembre le taverne rionali saranno aperte al pubblico, mentre sabato 3, alle 18.30, è in programma l’ostensione della bandiere rionali dal Palazzo Comunale. Domenica 4, al Campo de li Giochi “Marcello Formica e Paolo Giusti” scenderanno in pista i dieci binomi rionali per le prove ufficiali in vista della Giostra della Rivincita del 18 settembre. Mercoledì 7 prende il via Quintana Channel e alle 18.30 a Palazzo Candiotti tocca a “Dodici giornali sottobraccio” premio giornalistico nazionale dedicato allo storico presidente della Quintana, l’avvocato Ariodante Picuti. Si passa alle 22.30 in piazza della Repubblica che farà da sfondo allo spettacolo “Amor Ignis” con la Compagnia Aetherium; altro spettacolo, ma stavolta lungo le vie cittadine, venerdì 9, alle 22.30, con “Il flauto magico”, Compagnia del Piccolo Nuovo Teatro. Sabato 10 sarà una giornata straricca di appuntamenti. Ci sarà, a cura di Segni Barocchi festival, la “Notte Barocca” e ci saranno anche i tamburini della Quintana. Dalle 21 alle 23, grazie al “La notte arancio del Fai” si potrà fruire di visite guidate agli oratori e chiese rionali e dalle sempre dalle 21 alle 23 la Pro Foligno proporrà Foligno Segreta speciale Quintana con “La Sala Apollo” a Palazzo Roncalli. Domenica 11 si passa ad un momento dedicato ai più piccoli con il “Battesimo Rionale”, dalle 17 nelle sedi di ciascun rione. Dalle 21, invece, sempre in centro storico, ci sarà la sfilata della Quintanella di Scafali e alle 22, in piazza San Domenico l’esibizione della Giostra della Quintanella di Scafali. Si tratta di una Quintana dove i bambini corrono in sella ad una bicicletta e tenendo una lancia devono infilare gli anelli. Un mondo importante che fa da vivaio per il futuro della Giostra della Quintana. Lunedì 12 il rione Morlupo , dalle 21 al Trinci, ha organizzato una festa a palazzo dedica a Walter, lo storico parrucchiere per che lunghi anni ha curato le acconciature delle dame. Si passa a Mercoledì 14 on lo spettacolo itinerante per le vie del centro, dalle 22, “White Parade”, Compagnia Piccolo Nuovo Teatro. Si passa a giovedì 15, ore 18.30 ex Chiesa della Santissima trinità-Calamita Cosmica con “Chi non sa far stupir vada alla striglia”, incontri culturali della Quintana. In quell’occasione il professor Guglielmo Tini interverrà su “In loco d’ogne luce muto”, suggestioni di vita fra le tenebre dell’Inferno. Si replica con “Chi non sa far stupir vada alla striglia” il giorno seguente alle 18.30 a palazzo Candiotti con “Cioccolato! Arriva dalle Americhe la bevanda degli dei” con Daniele Falchi e la partecipazione di Luisa Spagnoli della cioccolateria “Spagnoli confiserie du chocolt”. Quindi, alle 21.30, tocca a “Timeless” spettacolo in piazza della repubblica, compagnia Aetherium. Si arriva a sabato 17 con il Corteo Storico delle Rappresentanze Rionali, dalle 21.45 lungo le vie del centro e dalle 23, in piazza della Repubblica lettura del Bando e benedizione dei cavalieri. Domenica 18 sarà il giorno della tenzone. La Rivincita aprirà il sipario dalle 15 al Campo de li Giochi dove si incoronerà il rione vincitore. Chiuderà il programma il 7 ottobre la proiezione del video Rai, Politeama Clarici, Sala rossa dalle 21, “Quintana, Storia ed emozioni”. L’importanza della Quintana per Foligno è stata ribadita anche dal sindaco Stefano Zuccarini e dagli assessori Decio Barili e Michela Giuliani.