Foligno, il successo di Rasiglia, piccolo borgo delle acque, dà fastidio a qualcuno: divelti e vandalizzati con lo spray i segnali stradali

di Giovanni Camirri

FOLIGNO - Il successo della “Piccola Venezia dell'Umbria” inizia a dare fastidio a qualcuno. A dimostrarlo alcuni atti vandalici che ci sono ripetuti nel tempo e che riguardano sempre i segnali stradali che indicano la svolta per Rasiglia, appunto la “Piccola Venezia dell'Umbria”. Prima i segnali sono stati divelti, e quindi rivenuti gettati in un campo. Poi, ed è l'episodio avvenuto nelle scorse ore, i cartelli stradali che indicano Rasiglia sono stati coperti a colpi di vernice spray. A significare tutta l'amarezza possibile per queste forme di vandalismo è l'associazione Rasiglia le sue Sorgenti, guidata dal presidente Umberto Nazzareno Tonti, che molto, e da molto tempo, sta facendo per far crescere il piccolo borgo di Rasiglia producendo benefici che vanno ben oltre i confini della Piccola Venezia. “ Non ci abbattiamo – spiegano dall'Associazione – e continueremo ad andare avanti. Certo è che queste situazioni non fanno piacere soprattutto perché noi qui a Rasiglia e le altre realtà del territorio montano di Foligno stiamo da tempo dando vita ad un'azione di territorio. Perciò non comprendiamo questi atti insensati. Domenica avremo, inoltre, una grande occasione in più per far conoscere queste realtà. A Rasiglia alle 18.30 ci sarà una delle tappe della master calss di fisarmonica classica e jazz. L'evento ha la sua base, fino al 26, ad Acqua Santo Stefano e dopo il passaggio a Rasiglia ce ne sarà uno ulteriore a Pale il 26 alle 18.30. Domenica, quindi, accoglieremo il concerto di 14 allievi delle master class che si esibiranno lungo le vie del borgo. Il ricavato sarà destinato al restauro dell'organo della chiesa parrocchiale fiaccata dal terremoto del 1997



Venerdì 20 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:08



© RIPRODUZIONE RISERVATA