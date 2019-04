Foligno, strade sicure: multe per migliaia di euro. In 4 mesi sequestrate 42 auto. In azione i Carabinieri della Sezione Radiomobile

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FOLIGNO - Sicurezza stradale, pesantissimo giro di vite da parte dei carabinieri della Compagnia di Foligno guidata dal capitano Angelo Zizzi. In azione sono entrati i militari della Sezione Radiomobile che hanno messo in piedi un’azione di verifica a maglie strettissime. Verifiche che hanno già dato importantissimi risultati. Dall’inizio dell’anno sono stati 4 i veicoli sequestrati poiché circolavano con targhe estere e venivano utilizzate da automobilisti residenti in Italia che non hanno, però, ottemperato alla prevista reimmatricolazione. Gli automobilisti finiti nel mirino delle verifiche dei carabinieri della Sezione Radiomobile dovranno pagare le previste sanzioni conseguenti le violazioni contestate a loro carico. E, conseguentemente il pagamento, per riavere il veicolo avranno soltanto due possibilità: potranno procedere all’immatricolazione “italiana” del veicolo o potranno avviare le procedure di espatri del mezzo che, una volta autorizzato, vedrà il mezzo rientrare nel Paese di cui porta la targa. Una ulteriore, e poderosissima, mannaia finalizzata alla sicurezza stradale ha visto i carabinieri della Sezione Radiomobile, sequestrare sempre da inizio dell’anno ad oggi 38 veicoli, quasi 10 al mese con una media che sfiora i 3 a settimana e una cadenza di un mezzo fuorilegge scoperto ogni 48 ore. Il dato più allarmante riguarda 34 dei 38 veicoli totali. Per questi è scattato il sequestro poiché i mezzi circolavano senza assicurazione. Sono scattate multe per oltre 30mila euro a carico dei conducenti che, per altro, dovranno farsi anche carico, come da previsioni di legge, di assicurare i rispettivi veicoli. I rimanenti 4 veicoli sono stati sequestrati sempre a seguito di controlli stradali su tutte le strade della giurisdizione della Compagnia Carabinieri di Foligno. Il sequestro è scattato poiché i rispettivi conducenti sono stati trovati alla guida e sono risultati positivi ai controlli per l’alcool. Un’azione essenziale, quella condotta dai Carabinieri, perché permette di amplificare i livelli di sicurezza stradale garantendo la giusta serenità anche a quegli automobilisti corretti e con loro ai motociclisti, ciclisti e pedoni. L’azione di verifica a tappeto proseguirà senza soluzione di continuità anche nei prossimi giorni. Controlli che saranno intensificati in questo lungo periodo di festività, un vero e proprio maxi ponte, che comprende la Pasqua, il 25 aprile e il 1 maggio.