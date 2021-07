Foligno, strada chiusa per tamponamento. Sul posto vigili del fuoco, 118, polizia locale, carabinieri. Ecco cosa è accaduto

Venerdì 23 Luglio 2021, 23:25 - Ultimo aggiornamento: 23:26

FOLIGNO – Tamponamento, in prossimità del cimitero di Fiamenga, nel Comune di Foligno, venerdì intorno alle 22. Tre le persone soccorse le cui condizioni, a quanto risulta, non sembrerebbero destare particolari motivi di precauzione anche se per capire l’esatto quadro clinico si dovranno attendere gli accertamenti medico-sanitari effettuati in ospedale. La zona è stata raggiunta in forze da uomini e mezzi del 118, dei vigili dei fuoco della polizia locale, dei carabinieri. Per consentire soccorsi, rilievi e successiva rimozione dei mezzi, la strada è stata interrotta in entrambe e i sensi di marcia. Diversi i veicoli in transito in zona che hanno dovuto invertire il senso di marcia da e per Foligno e Bevagna e tra loro anche i cosiddetti “curiosi” richiamati anche dal tam tam social che nel frattempo s’è scatenato. Sarà la ricostruzione dell’esatta dinamica dell’accaduto a spiegare le motivazionis catenantiil tanponamento.