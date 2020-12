Foligno, sport e commercio in lutto per la morte di Orlando Castellani

FOLIGNO - Sport e commercio cittadino in lutto. S’è spento ieri, all’età di 80 anni, orlando Castellani, storico commerciante e altrettanto storico presidente del Basket Foligno, che portò in B2, e del Circolo Tennis. “Abbiamo perso un grande commerciante e abbiamo perso, soprattutto, un grande amico. Così Aldo Amoni, presidente di Confcommercio ricorda Castellani. La sua, come ricordato dallo stesso Amoni è stata è stata una vita vissuta sulla prima linea dell’impegno. È stato anche uno, di fatto il penultimo, dei presidenti del Circolo tennis Foligno, altra importantissima realtà nota anche fuori dai confini nazionali. A ricordarlo è Luca Brufani, odierno vertice del Ct Foligno. “Castellani – dice Brufani – è stato per lunghi anni alla guida del Ct. Io ero al suo fianco e da lui, attraverso l’esempio quotidiano che dava e mi dava, ho appreso l’entusiasmo, la capacità di lavorare, la correttezza. La sua scomparsa produce in tutti noi profondo dispiacere e dolore. Il presidente Castellani è stato una grande personalità”. Un ricordo di castellani è anche quello di Paolo Margasini, storico campione della della Giostra della Quintana. Un ricordo legato al fatto che i vecchi box venivano allestisti quando c’erano le prove negli spazi a confine col circolo tennis e la cui attività, in quel frangente, si doveva fermare. “Ha amato la città – dice Margasini – e la vicinanza tra Ct e Campo de li Giochi diventava terreno di sana ironia”. L'ultimosa luto ad Orlando Castellani sarà dato lunedì 14, a Foligno alle 11, nella chiesa di San Giacomo.

