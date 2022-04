«Processate Mismetti e Mattioli per la bancarotta Fils a Foligno»

FOLIGNO In principio fu la vecchia inchiesta di Sanitopoli. Adesso c’è un esposto (maggio 2017) dell’allora consigliere comunale Stefania Filipponi a far decollare un altro fascicolo sul caso la Fils, società fallita del Comune di Foligno che ha messo in fila più guai che utilità.

Stavolta a finire indagati con una richiesta di rinvio a giudizio che ieri ha mosso i primi passi davanti al Gup del tribunale di Spoleto, Federica Fortunati, sono l’ex sindaco Nando Mismetti e l’ex presidente del cda di Fils, Stefano Mattioli. Per un’accusa tutta da dimostrare la Procura di Spoleto ha chiesto il rinvio a giudizio per ex sindaco ed ex amministratore, l’accusa è quella di bancarotta.

Ipotesi di reato che nasce da due passaggi chiave. Il fatto che siano stati pagati i compensi dal 2014 al 2018 a Mattioli per un importo totale di circa 80mila euro e perché Mattioli e Mismetti si sono astenuti dal dichiarare fallita la società sin dal 2014 quando, a causa del dissesto finanziario, venne trasformata da Società per azioni a Società a responsabilità limitata. Creando, con il loro comportamento, un danno nei confronti dei creditori della società in house fallita il 14 ottobre di tre anni fa e un danno relativo a un dissesto che si è aggravato con il passare degli anni. Cioè dal 2014 del disseto al 2019 del fallimento.

Ieri mattina i difensori di Mismetti e Mattioli, Maurizio Salari e Luciano Ghirga con Valeriano Tascini, hanno presentato una richiesta di rito abbreviato evitando il dibattimento. Scelta che è dovuta al fatto che il procedimento possa essere deciso in maniera documentale, cioè con la produzione dei documenti relativi alla vicenda (centinaia di pagine), comprese le carte sugli incaricati del controllo analogo, le delibere di giunta e di consiglio comunale che hanno portato le scelte e le mosse del Comune nel mare in tempesta della società nata per i servizi di manutenzione per conto del Comune a cui poi si sono aggiunti i servizi per le pubbliche affissioni.

Tra l’altro l’allora consigliere Stefania Filipponi, in un dettagliatissimo esposto che è partito dai primi guai contabili della Fils già nel 2005, chiedeva di appurare anche eventuali responsabilità di giunta e consiglieri comunali all’epoca dei fatti che non sono intervenuti per frenare la crisi della Fils con il Comune che ha continuato a finanziare la società senza interventi di ristrutturazione aziendale, ma aggravando la situazione contabile anche con l’assunzione di personale impiegatizio. L’udienza davanti al Gup è stata aggiornata al 26 maggio.