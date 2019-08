Foligno, uno spazio eventi in memoria del sacrificio del maresciallo capo dei carabinieri Andrea Angelucci

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FOLIGNO - Un segno per tenere ulteriormente viva la memoria del maresciallo capo dei carabinieri Andrea Angelucci ucciso ad un posto di blocco a Volperino, da un ricercato che lo travolse con un suv. Era l’ottobre 2009 e dopo 10 anni proprio a Volperino è stata realizzata, e da poche ore inaugurata, una piastra polivalente in memoria del giovane carabiniere ucciso in servizio. L’idea ha preso le mosse dalla proloco di Volperino, realtà guidata dal presidente Cristian Benvenuti, ed è stata realizzata, con un grande impegno di volontariato, dai soci del sodalizio con la collaborazione dell’Asbuc 8Amministrazione Separata Beni Usi Civici) di Volperino, della Valle Umbra Servizi e con l’impegno della Diocesi di Foligno proprietaria del terreno, concesso in comodato, dove sorge la piastra. “Le parole da dire – spiega il presidente Benvenuti – non basterebbero a spiegare l’emozione e la commozione che ci ha pervaso tutti. Alla cerimonia di inaugurazione c’era la famiglia Angelucci, c’era la gente di Volperino e soprattutto i carabinieri che con la loro presenza hanno reso ancor più forte il ricordo del sacrificio di Andrea Angelucci”. A sottolineare l’importanza del momento alla cerimonia inaugurale sono intervenuti, insieme alla famiglia Angelucci, il vescovo di della Diocesi di Foligno monsignor Gualtiero Sigismondi che ha benedetto l’impianto polivalente, il comandante della Legione Carabinieri Umbria generale Massimiliano della Gala, il vicesindaco di Foligno Riccardo Meloni, il presidente del consiglio comunale Lorenzo Schiarea e con loro tanta, tantissima genere venuta per ricordare Andrea Angelucci e ribadire la vicinanza massima all’Arma dei Carabinieri. Una grande risultato per la perpetuazione della memoria attraverso un gesto tangibile reso possibile dall’impegno potato avanti dalla pro loco di Volperino guidata dal consiglio composto dal presidente Cristian Benvenuti, dal vicepresidente Massimo Stocchi , dal segretario Gabriella Ridolfi e dai consiglieri Alessandra Bertinelli, Angelo Ridolfi, Marco Loreti e Luisito Sdei. Il tutto rientra in un più vasto progetto di rilancio dell’area montana del territorio comunale di Foligno e che ha visto per Volperino anche la riattivazione di antichi, quanto bellissimi, sentieri.