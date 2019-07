Foligno, sparo in piazza Piermarini, scoperto un fucile abbandonato. In azione i carabinieri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FOLIGNO - Sparo in piazza Piermarini, possibile svolta vicina. Novità, quindi, relative allo sparo con fucile che la sera del 23 giugno scorso ha allarmato i cittadini che passeggiavano tra le vie del centro di Foligno. Dopo le numerose perquisizioni eseguite nei giorni scorsi dai Carabinieri della Compagnia di Foligno, anche con l’ausilio di unità cinofile del Centro Cinofili di Firenze ed un velivolo del Nucleo Elicotteri di Rieti, nelle ultime ore sono emersi elementi di novità che potrebbero dare una svolta al caso. Le indagini degli inquirenti hanno permesso di rinvenire, abbandonato nelle campagne della frazione Sant'Eraclio di Foligno, un fucile sul quale sono state trovate tracce che potrebbero portare all’identificazione delle persone coinvolte nella vicenda. Quindi, oltre alle numerose attività di ricerca delle prove eseguite dai Carabinieri a seguito dell’evento, come l’esame dei filmati acquisiti presso gli impianti di videosorveglianza presenti in zona e le dichiarazioni rese da persone informate sui fatti anche in seguito alle perquisizioni effettuate presso obbiettivi ritenuti di rilevante interesse dagli inquirenti, saranno ora le analisi scientifiche da eseguire sia sulle tracce biologiche che su quelle papillari presenti sul bossolo e sull’arma rinvenuta, a poter confermare inconfutabilmente il quadro indiziario sin qui emerso. Non si esclude pertanto che a breve possa esserci una svolta decisiva nelle indagini relative al gravissimo episodio accaduto nel centro di Foligno, che ha notevolmente allarmato la popolazione e la cui risoluzione è di preminente interesse per gli organi inquirenti.