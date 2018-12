Foligno, spaccio di droga ai ragazzini i carabinieri smantellano organizzazione tutta italiana. Nei guai anche la donna del capo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FOLIGNO - Droga ai ragazzini, smantellata centrale di spaccio, tutta italiana, e tolte dalla piazze di Foligno e Trevi 6.200. Eseguite 8 arresti e 3 misure cautelari. Continua senza sosta l’impegno dei Carabinieri della Compagnia di Foligno nella prevenzione e repressione dei reati in materia di sostanze stupefacenti. Con una articolata attività di indagine condotta dal mese di settembre 2017 sino al febbraio 2018, il Nucleo Operativo della Compagnia Carabinieri, dopo aver svolto una capillare attività informativa sul territorio, è riuscito ad individuare e neutralizzare un sodalizio criminale costituito da cittadini italiani, che gestiva un importante canale di spaccio di sostanza stupefacente nell’area trevana -folignate, principalmente Hashish.All’alba di martedì sono state eseguite tre misure cautelari emesse dal G.I.P. del Tribunale di Spoleto che, condividendo le risultanze investigative dei Carabinieri, ha emesso 3 provvedimenti rispettivamente a carico di colui che gestiva in primis l’attività di spaccio, la sua compagna ed un’altra donna operante all’interno del sodalizio come pusher di spicco.L’uomo, T.R. di anni 45, già noto alle forze dell’ordine, in qualità di promotore del gruppo, è stato colpito da ordinanza di custodia cautelare in carcere, mentre le due donne sono state sottoposte alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.Nel corso dell’attività di indagine, gli investigatori hanno accertato che T.R. aveva dato origine ad un sodalizio ove lui personalmente, con la collaborazione della propria compagna, effettuava le consegne di sostanza stupefacente ai propri adepti, normalmente in quantitativi non inferiori a gr.100 di hashish, per poi riscuotere le somme pattuite incassate dalla cessione al dettaglio fatta da quest’ultimi.Il rifornimento della materia prima era curato direttamente da T.R., principalmente dalla capitale, dove godeva di ottimi contatti con la delinquenza locale.Nel corso dell’attività d’indagine, oltre alle ordinanze eseguite martedì mattina, erano già state tratte in arresto otto persone, tutte italiane, che a vario titolo facevano parte del sodalizio e complessivamente sequestrati 5 Kg di sostanza stupefacente del tipo hashish, per un valore commerciale di circa 11.000 euro, 11 grammi di cocaina, nonché denaro per un importo di circa 1.500 euro in contanti. Con tale operazione sono state tolte dal mercato circa 6.200 dosi destinate principalmente ad una utenza molto giovane.