Foligno, spaccio di cocaina, scatta l'arresto. Blitz dei carabinieri

FOLIGNO –Lotta allo spaccio, scatta l’arresto. In azione sono entrati i carabinieri della Stazione di Gualdo Cattaneo (Compagnia di Todi), al comando del maresciallo Raimondo Savastano, che hanno operato in collaborazione con i militari della Stazione dell'Arma di Foligno, assicurando alla giustizia un albanese. Lo spacciatore straniero è stato bloccato mentre cedeva cocaina ad un cliente di Foligno. E’ stata recuperata anche droga e la somma di 100 euro ritenuta essere frutto dell’attività di spaccio. Le indagini effettuate nell’immediatezza hanno consentito di accertare che il fermato si era reso responsabile anche di altre quattro cessioni di stupefacente, sempre al consumatore identificato nel momento del blitz degli investigatori dell’Arma. L’albanese è comparso in Tribunale dove, dopo la convalida dell’arresto è stata disposto a suo carico l’obbligo di firma.