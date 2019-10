Foligno, spaccia in casa: individuato, monitorato e arrestato dai carabinieri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FOLIGNO - Operazione antidroga dei carabinieri: un arresto. Il blitz è scattato nelle scorse in una abitazione del centro cittadino dove è stato fermato, con l’accusa di detenzione a fini di spaccio, un uomo del quale non si conoscono le generalità e del quale si sa soltanto che sarebbe un soggetto italiano. In azione sono entrati gli investigatori della Stazione Carabinieri Foligno che, coordinandosi con la Compagnia dell’arma territoriale guidata dal maggiore Alessandro Pericoli Ridolfini hanno eseguito l’arresto.Tutto è iniziato sviluppando una serie di attività di intelligence che hanno portato a raccogliere elementi che confluivano tutti intorno ad un unico soggetto. Sono scattate, quindi, le previste procedure del caso con gli investigatori che hanno operato anche in borghese per non dare nell’occhio. E’ scattato, quindi, il blitz che ha portato al fermo del sospettato. E’ stato intercettato anche un acquirente e quanto i carabinieri hanno bussato alla porta della persona attenzionata è stato lo stesso italiano ad aprire. Poi ci sono state perquisizioni, sequestro di eroina, e il successivo fermo. Condotto in Caserma per le procedure del caso, l’uomo è poi comparso davanti al Tribunale per l’udienza con rito direttissimo. L’arresto è stato convalidato e a carico del fermato è stata messa una condanna a due anni di reclusione, è stata elevata una multa da 4mila euro ed è stato disposto l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.Come sempre accade in queste situazioni le investigazioni, è facile supporre, sono soltanto in fase iniziale. C’è infatti da definire la platea di potenziali clienti cui il fermato vendeva droga e, in particolare, i canali di approvvigionamento dello stupefacente. Tutti elementi che saranno approfonditi dai carabinieri che, con questa operazione, hanno ribadito la stretta dell’Arma sul territorio e sul comprensorio rispetto alla commissione di reati con particolare attenzione alla detenzione e spaccio di stupefacenti e ai reati predatori in generale. Il tutto senza dimenticare l’azione quotidiana che i vari Reparti e Sezioni della Compagnia di Foligno, svolgono quotidianamente su tutti gli ambiti di competenza che comprendono anche la sicurezza stradale. Basti ricordare l’attenzione sui grandi eventi. In chiusura, ad esempio, de I Primi d’Italia i militari della Sezione Radiomobile hanno intercettato uno straniero che girava con al seguito un grosso coltello e una bomboletta di spray urticante di genere proibito.