Foligno, sorpresi a scavare in un campo e quando i carabinieri chiedono loro i documenti scappano e innescano una colluttazione: arrestati

FOLIGNO – I carabinieri li notano mentre scavano in un appezzamento di terreno, chiedono loro i documenti e a quel punto scoppia il parapiglia che si conclude con due arresti. I carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Foligno, nel corso dell’attività di controllo del territorio, hanno notato due uomini,risultati poi essere due stranieri, scavare all’interno di un appezzamento di terreno. I militari li hanno quindi invitati a fornire i documenti e a spiegare i motivi del loro agire. A quel punto i due, un 21enne e un 22enne, hanno dato in escandescenza tentando la fuga. Dopo una breve colluttazione, al termine della quale i carabinieri hanno riportato anche delle lesioni, i sospettati sono stati bloccati e condotti in caserma. Al termine delle formalità di rito i due sono stati arrestati per i reati di violenza, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni, e condotti nelle camere di sicurezza a disposizione dell’autorità giudiziaria. In tribunale è stato poi convalidato l’arresto e, a seguito di giudizio per direttissima, sono stati condannati uno a 6 mesi e l’altro a 4 mesi di reclusione.