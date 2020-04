Foligno, solidarietà in tempo di covid-19: la pandemia fa crescere le buone azioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FOLIGNO - “Se hai bisogno prendi”, “Se vuoi lascia”. Due messaggi semplici ma di una forza dirompente in chiave di solidarietà. Soprattutto in questa fase dove la pandemia covid-19 ha allontanato le persone amplificando le difficoltà di molti che già avevano una vita di restrizioni. Quelle due frasi e il progetto, che vuole essere uno stimolo per tutti a fare del bene, portano la firma di Tommaso e Camilla Merendoni, figli del maestro pasticcere Sergio. “In questo periodo molto delicato – spiega Tommaso Merendoni- , c’è chi ha trovato un enorme piacere nella riscoperta di alcuni valori ed alcune sensazioni che si credevano ormai sopite. C’è anche però chi ha e sta avendo delle grandi problematiche. E allora in questo momento dedichiamo il nostro pensiero a tutti coloro che hanno più difficoltà”. Sulla mensola esterna alla pasticceria di famiglia, in via Corso nuovo, ci sono beni a lunga conservazione comperati direttamente dai Merendoni che hanno così voluto dare il via ad un gesto di solidarietà che, si spera, dovrà diventare positivamente contagioso grazie al buonsenso e al buon cuore di tutti.