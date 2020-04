Foligno, solidarietà al tempo del covid-19: «Nessuno può o deve restare senza pane»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FOLIGNO - “Nessuno può o deve restare senza pane”. La solidarietà in tempi di pandemia continua a raccogliere contributi. Il Forno Pizzoni, storica realtà folignate in attività dal 1935, ha deciso di mettere a disposizione dei bisognosi il pane invenduto. “Con la nostra iniziativa – spiegano Carla, Ivan e Fabio - , non vogliamo far altro che dare un piccolo aiuto alle moltissime famiglie, che in questo momento, loro malgrado, si trovano ad affrontare una fase di grande difficoltà e non solo dal punto di vista finanziario. Il pane, prima che un prodotto alimentare, è un vero e proprio simbolo, che trae la sua forza dai gesti della quotidianità, dal tacito rituale che si rinnova ogni giorno, da secoli, sempre uguale. Il pane quotidiano, a nostro avviso, non è solo un diritto dell’individuo, ma una delle precondizioni del vivere civile e la sua condivisione ci sembra un gesto doveroso di umanità. Il pane invenduto verrà lasciato all'Angolo della Solidarietà presso la Pasticceria Merendoni, lungo via Corso Nuovo, - concludono - ogni giorno dopo le 15”.