Foligno, smantellato il regno dei vandali nel quartiere Prato Smeraldo

FOLIGNO - Lotta al degrado, finalmente è iniziato lo smantellamento del prefabbricato nel degrado ad anni al centro del quartiere Prato Smeraldo, a due passi dalla scuola elementare Mameli. L’intervento è iniziato ieri mattina e a raccontarlo a Il Messaggero, che segue la vicenda del prefabbricato sin dall’inizio, è Daniela Flagiello, consigliere comunale di Forza Italia e residente del quartiere Prato Smeraldo. «L’attivazione del cantiere - sottolinea Flagiello - è un fatto epocale per il quartiere e per la città. Finalmente si mette mano su una struttura che, dopo aver assolto alle esigenze scaturite dal terremoto del 1997, è andata in disuso per trasformarsi nel bersaglio prediletto di vandali che l’hanno danneggiata in maniera irreversibile e si soggetti che spesso l’hanno usata come rifugio di fortuna. L’avvio dello smantellamento di questa struttura che in particolare negli ultimi anni è stata letteralmente cannibalizzata, costituisce un elemento essenziale per il ripristino del decoro urbano che merita anche questa parte della città. Non va poi dimenticato che la collocazione fisica del grande prefabbricato è al centro dell’area verde di quartiere e il degrado patito dalla struttura non era più tollerabile. Negli anni i residenti che hanno le abitazioni in quella zona, e con loro l’intero quartiere - prosegue - avevano più volte sollecitato una soluzione. Ora con l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Stefano Zuccarini, e pochi mesi dopo dall’insediamento, finalmente s’è data risposta alle istanze della gente. Gli arredi sono stati distrutti o rubati, i bagni sono stati devastati e resi inservibili. Sono stati appiccati anche incendi all’interno della struttura divenuta il regno di vetri rotti, fili elettrici divelti». «Il vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici Riccardo Meloni - ricorda ancora Flagiello - ha accolto la richiesta che ho avanzato su questo tema in qualità di consigliere comunale e s’è subito attivato Voglio ringraziare l’amministrazione comunale, l’Area Lavori Pubblici e la ditta che sta eseguendo le opere la “De Santis Agostino” di Capodacqua di Foligno che, appena completati questi lavori, si occuperà anche della demolizione degli ex bagni pubblici al Plateatico, altro brutto biglietto da visita della città da troppo tempo in attesa di risposte». E’ partita, intanto, l’attività di manutenzione e di potature delle alberature di proprietà comunali. Tali lavorazioni, programmate o con carattere di urgenza, comporteranno un restringimento di carreggiata nelle vie interessate ma anche una occupazione totale delle stesse con l’installazione di un semaforo e la presenza di personale addetto. Potrà essere interdetta, se necessario, anche la sosta. Le vie interessate sono via Mameli - con la potatura straordinaria dei pini domestici e l’abbattimento di alcuni alberi ritenuti pericolosi - via Fiamenga, viale Roma (da Porta Romana a Sant’Eraclio). Sono stati inoltre autorizzati gli abbattimenti di un leccio in via Liverani, di una quercia nel piazzale Emanuela Setti Carraro, a San Giovanni Profiamma, e di un platano lungo viale Mezzetti.