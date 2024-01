Venerdì 26 Gennaio 2024, 09:02

«Signora, c’è una perdita d’acqua e c’è il rischio che quella che esce dal rubinetto sia inquinata. Devo fare un controllo. Per sicurezza metta preziosi e denaro in frigorifero...». È iniziata più o meno così l’ennesima truffa, stavolta riuscita, ai danni di anziani messa a segno in città. Ad agire, stando ad una prima ricostruzione dell’accaduto, un soggetto che avrebbe agito presentandosi al domicilio della vittima, probabilmente scelta a caso, da solo. Il balordo ha usato modi e linguaggio educati ma contestualmente convincenti. La vittima, credendo che l’interlocutore fosse davvero un addetto del servizio idrico, ha dato seguito alle indicazioni ricevute dal balordo per pois coprire di aver subito un furto. Della vicenda sono state informate le forze dell’ordine che hanno avviato gli accertamenti e le verifiche del caso. In questi giorni i carabinieri della compagnia di via Garibaldi, guidati dal maggiore Giuseppe Agresti, stanno mettendo in atto un piano di prevenzione e contrasto ai reati che interessa anche l’ambito delle truffe e dei furti. Al vaglio ci sarebbero anche alcune segnalazioni, ma sul punto si attendono conferme o smentite, di analoghi episodi esclusivamente tentati, registrati o segnalati dai territori di Comuni del comprensorio folignate. L’invito da parte dell’Arma è sempre il solito: meglio fare una verifica, anche con la compagnia con la quale si ha l’utenza di acqua, luce o gas, o direttamente con le forze dell’ordine prima di dar seguito alle richieste di chi, non conosciuto, suona al campanello. Molto spesso si tratta di situazioni corrette ma altrettanto spesso si può incappare in qualche malintenzionato. Una semplice telefonata può scongiurare spiacevoli conseguenze.