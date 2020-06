Foligno, si schianta con la moto soccorso dai soldati dell'Esercito dell'operazione "Strade Sicure"

Ultimo aggiornamento: 14:37

FOLIGNO - I soldati di Strade Sicure soccorrono un cittadino coinvolto in un incidente stradale. Nel tardo pomeriggio martedì giugno i soldati del raggruppamento “Umbria-Marche”, a guida Reggimento genio ferrovieri, sono intervenuti per prestare soccorso a un cittadino coinvolto in un incidente stradale. La pattuglia dell’Esercito Italiano, impiegata nell'Operazione “Strade Sicure” ed effettiva al 2° Battaglione Granatieri “Cengio”, mentre percorreva la SS75 nei pressi di Foligno, all’altezza dello svincolo Nord, per recarsi nella zona di servizio, ha notato una uomo a bordo di una moto-quad che ha perso il controllo del mezzo finendo la corsa contro il guardrail. Il conducente del motoveicolo incidentato ha presentato difficoltà respiratorie dovute all’impatto ed escoriazioni su gambe e braccia; i soldati, messa in sicurezza la zona, hanno prestato i primi soccorsi, tranquillizzandolo e controllandone lo stato di coscienza, in attesa dell’arrivo dei sanitari che, giunti sul luogo dell’incidente, hanno immobilizzato il ferito per trasportarlo all’ospedale più vicino e cioè il “San Giovanni Battista” di Foligno. La pattuglia, dopo aver coadiuvato le Forze dell’ordine nella rimozione dei detriti dell’incidente, potenziale pericolo per la circolazione, ha ripreso il movimento per raggiungere il sito di Assisi. Il raggruppamento “Umbria-Marche”, garantisce una costante presenza dei soldati dell'Esercito che svolgono compiti di vigilanza a obiettivi sensibili e di pattugliamento nelle provincie di Perugia, Macerata, Ancona e Pesaro-Urbino. Tra i principali siti presidiati, i palazzi giudiziari di Perugia e Spoleto, luoghi di culto - tra cui la basiliche di S. Francesco d'Assisi, di Santa Maria degli Angeli e di Santa Rita da Cascia - porti e aeroporti marchigiani, i centri abitati tra Umbria e Marche colpiti dagli eventi sismici del 2016.Questo è solo l’ultimo dei tanti interventi di rilievo eseguiti dai soldati dell’Esercito impiegati nell’ambito dell’Operazione “Strade Sicure” coordinati nelle regioni Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia Romagna, Marche Toscana e Umbria dal Comando Forze Operative Nord di Padova.