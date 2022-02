Foligno si rifiutano di esibire il Green pass, interviene la polizia

FOLIGNO – Nelle scorse ore gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Foligno, a seguito di chiamata al numero di emergenza 112, sono intervenuti presso un’area di servizio della zona per un diverbio tra il titolare e alcuni avventori, dovuto alla mancata esibizione del Green pass. La discussione è scaturita quando l’esercente, al momento di richiedere la certificazione verde ai quattro avventori entrati nell’esercizio, si è visto opporre un deciso rifiuto. Nonostante i tentativi di riportarli alla ragione e l’invito ad acquistare delle bevande d’asporto, per le quali non era necessaria esibizione della certificazione verde, i clienti sono rimasti fermi nella loro posizione. A quel punto, il titolare si è visto costretto a richiedere un intervento della Polizia di Stato e ad invitare i quattro ad abbandonare il locale. All’arrivo degli agenti, gli avventori, trovati fuori dall’area di servizio, sono stati identificati. Sentiti in merito ai motivi della discussione, gli stessi hanno dichiarato che la richiesta dell’esercente era illegittima e che per tale motivo si erano rifiutati di assecondarlo. Dopo aver riportato la calma tra le parti, gli agenti hanno invitato gli avventori ad attenersi ad un comportamento corretto e rispettoso delle normative vigenti.