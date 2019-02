Foligno, si arrampicano su una grondaia col trapano al seguito: scatta un arresto e una denuncia per tentato furto. In azione la polizia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FOLIGNO - Fermati dalla polizia per tentato furto aggravato in concorso: uno arrestato, l’altro denunciato. E’ accaduto venerdì mattina, poco dopo le 10.30, in zona Ponte Antimo a Foligno. A notare la presenza di quelle due persone un passante che li ha visti arrampicarsi attraverso una grondaia e poi ha notato che aveva un trapano al seguito. I due si sono accorti del “testimone oculare” e quindi sono fuggiti a bordo di uno scooter. La chiamata al 113 ha visto arrivare sul posto gli agenti della Squadra Volante, e quindi quelli dell’Anticrimine, che hanno circondato, stile action movie, la vicina area dei Cappuccini giungendo all’individuazione e al fermo dei due. Nella rete della polizia, guidata dal vicequestore Bruno Antonini, sono finiti un maggiorenne, arrestato, e un minorenne denunciato. Indagini sono in corso per capire se la stessa tecnica d’azione sia stata utilizzata anche in altri analoghi episodi relativi a furti tentati o consumati.