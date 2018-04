Foligno, per sfuggire dal caldo si tuffano nel fiume Topino e rischiano di affogare. Ragazzini salvati dai vigili del fuoco

di Giovanni Camirri

FOLIGNO - Due ragazzini per sfuggire dal caldo si tuffano nel fiume Topino e rischiano di non farcela. L'intervento dei vigili del fuoco scongiura il peggio e tutto si risolve con un lieto fine. E' accaduto nel pomeriggio di giovedì, a Foligno, in zona Parco Fluviale Hoffman, area naturalistica a cavallo dei quartieri Sportella Marini e Prato Smeraldo. I due minori si sono tuffati nel fiume senza considerare che, nel punto scelto, la corrente, con il fiume che segue un tratto curvilineo, è più veloce del normale. Uno dei due ragazzini è riuscito a riguadagnare quasi subito la riva. L'altro, invece, in difficoltà è stato trascinato dal fiume per alcuni metri riuscendo ad aggrapparsi ad uno degli alberi che si trovano in quel tratto di curva del letto del fiume dove è rimasto per diversi tempo in attesa dei soccorsi. Scattato l'allarme la zona è stata raggiunta dai vigili del fuoco con gli specialisti del 115, giunti sul posto dal Distaccamento di via degli Anastasi, che sono riusciti a salvare il ragazzino. Una brutta avventura che grazie alla professionalità dei vigili del fuoco s'è conclusa con una grande e positivo lieto fine.

Giovedì 26 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:59



