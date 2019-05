Foligno, sfruttano il temporale per rubare nelle case ma Fido li mette in fuga: bottino magro e caccia ai ladri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FOLIGNO - Il cane ancora una volta si dimostra il miglio amico dell’uomo. Ne è prova chiarissima il cagnolino di taglia piccola che, nonostante le dimensioni ridotte, nella notte a cavallo tra sabato e domenica è riuscito a mettere in fuga una coppia di ladri che ha violato l’abitazione dove vive insieme all’anziana padrona e alla collaboratrice che l’assiste. Un intervento efficace al punto che la razzia domestica, favorita anche dal temporale che s’è abbattuto sul Folignate, ha avuto un bottino limitato ad un telefono cellulare e ad alcune decine di euro. In pieno temporale, intorno alle 3.30 di notte, un coppia di balordi ha raggiunto l’abitazione nel quartiere Prato Smeraldo, zona di cerniera tra il centro storico e il borgo di San Giovanni Profiamma, arrivando a piedi. Prima è stata scavalcata la recinzione e poi una finestra con persiana. Quest’ultima sarebbe stata manomessa con attraverso la famigerata “tecnica del forellino”. Una volta all’interno è iniziata la razzia con i balordi che non avevano fatto i conti con il coraggiosissimo cagnolino che, avvertiti strani rumori ha iniziato ad abbaiare riuscendo a svegliare i proprietari dell’abitazione che stavano dormendo al piano superiore e costringendo i balordi alla fuga con un magro bottino. Nella stessa zona s’è verificato un analogo episodio di violazione di un’abitazione ma in questo caso nulla risulterebbe esser stato rubato. Contestualmente ai furti compiuti o tentati il temporale ha fatto saltare qualche allarme e anche questa eventualità ha contribuito a mettere i ladri in fuga. Ad agire sarebbe stata un coppia che potrebbe aver fruito anche dell’appoggio di un complice, con funzioni di palo, che li avrebbe attesi al volante dell’auto per la fuga. E a Prato Smeraldo ci sarebbe anche chi parla di una “insolita” utilitaria scura che sarebbe stata notata in transito in alcune delle zone visitate dai ladri. Ulteriori elementi potrebbero emergere anche dall’analisi delle telecamere di videosorveglianza presenti in zona e che potrebbero aver ripreso chiaramente i balordi. Sui fatti indagano le forze dell’ordine.