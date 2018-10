Foligno, Serpico in pensione bracca ladro di biciclette

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FOLIGNO - Sembrava la scena di un action movie in salsa urbana. Ma ciò che è accaduto nella tarda mattinata i ieri è pura realtà. Protagonista un vero e proprio “Serpico in pensione”. Si tratta di Mauro Salvati (al centro della foto) detto “Il Nebbio”, storica colonna della Polizia Ferroviaria della Sezione di Foligno, poliziotto da sempre, e che tale è rimasto anche ora che è a riposo. Proprio ieri Salvati, mentre stava consumando un caffè nella centralissima piazza della Repubblica, il cuore del centro storico di Foligno, ha notato che un uomo aveva appena rubato la bicicletta ad un pensionato. Con un vero e proprio colpo di reni, il Serpico in pensione è letteralmente saltato in sella alla sua bicicletta e s’è messo ad inseguire il ladro che s’era impossessato della due ruote. Le vie del centro si sono trasformate nello scenario tipico da “Guardie e Ladri” scandito a colpi di pedali tra chi era in fuga e chi inseguiva. La ciclo-caccia all’uomo s’è articolata tra strade principali e vicoli della città vecchia, fino ad arrivare in zona stazione ferroviaria. Proprio in quell’area il fuggitivo è riuscito, per ora, a far perdere le sue tracce. “Il Nebbio” non s’è dato per perso ed è andato a chiedere rinforzi coinvolgenti gli agenti della Sezione di Polizia Ferrovia comandata da Aessandro D’Antoni, che hanno avviato gli ulteriori accertamenti del caso e le indagini previste in questo tipo di situazioni. Sul caso è stata attivata, come sempre accade in queste situazioni, la procedura finalizzata all’individuazione del presunto autore del furto della bicicletta. Procedura che prevede, oltre al recepimento della denuncia da parte della vittima, l’azione info investigativa utile a risalire all’identità del ricercato. Azione che contempla pure l’analisi delle telecamere di videosorveglianza eventualmente presenti lungo il tragitto seguito dal fuggiasco durante l’allontanamento da piazza della Repubblica. Quanto fatto da Mauro Salvati costituisce un grande segno di civiltà, un profondo senso civico e un attaccamento al dovere che non è mai venuto meno. Il Serpico in pensione, in buona sostanza, ha fatto ciò che ogni cittadino dovrebbe fare e che non sempre trova il giusto seguito perché, secondo una certa vulgata «è più facile farsi i fatti propri». A questo punto saranno le indagini a fare definitiva chiarezza sul furto di bicicletta avvenuto ieri in piazza della Repubblica. Nelle prossime ore si potrebbe capire meglio l’evoluzione dei fatti ed eventuali sviluppi rispetto all’individuazione del fuggiasco arrivando così alla chiusura del caso.