Foligno, sequestrati dai carabinieri 17 chilogrammi di cocaina nascosti in un garage. Avrebbero fruttato più di un milione e 300mila euro. C’è un arresto

FOLIGNO - Scoperto maxi deposito di droga a Foligno: sequestrati 17 chilogrammi di cocaina e 70mila euro in contanti. L’operazione è stata condotta nelle scorse ore dai carabinieri di Arezzo in collaborazione con i colleghi di Foligno. Arrestato, e condotto in carcere a Spoleto, un albanese. Denunciato a piede libero un connazionale per aver concorso nell’attività delittuosa. La droga al dettaglio, avrebbe potuto fruttare oltre un milione e 300 mila euro una volta immesso sulle piazze di spaccio.