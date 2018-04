Foligno, sequestrata cocaina avrebbe fruttato fino a 5mila euro. In azione la polizia, c'è un arresto

di Giovanni Camirri

FOLIGNO - Blitz antidroga della Polizia. L’intensificazione dell’azione di contrasto al ai reati, con particolare attenzione allo spaccio di droga, ha permesso di togliere dal mercato un importante quantitativo di cocaina. Lo scorso fine settimana gli agenti del Settore Anticrimine del Commissariato di Foligno, guidato dal vicequestore Bruno Antonini, hanno arrestato un albanese 30enne per detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente. L’attenzione dei poliziotti e la conoscenza del territorio ha portato ad individuare un potenziale “sospetto” nella periferia Est di Foligno. Quando gli agenti sono entrati in azione lo straniero ha tentato una breve fuga ed è stato subito fermato. Al seguito, nascosto in un pacchetto di sigarette, è stata trovata la droga. Si tratta di mezzo etto di cocaina di elevata qualità che, spacciata sulla piazza locale al dettaglio, avrebbe fruttato guadagni illeciti fino a 5mila euro. Il 30enne è stato arrestato e lunedì, dopo l’udienza di convalida, è stato sottoposto alla misura restrittiva degli arresti domiciliari.

