Foligno: senza lavoro, senza tetto e senza cibo, chiede aiuto alla polizia e l'emergenza si risolve

FOLIGNO - Senza lavoro, senza un tetto e senza cibo chiede aiuto alla polizia che risolve la situazione di emergenza. Nelle scorse ore è giunta agli agenti dle Commissariato di Foligno, guidati dal vicequestore Bruno Antonini - la disperata richiesta di aiuto da parte di un cittadino pakistano. L’uomo in preda allo sconforto sfogandosi con gli agenti gli riferiva di essere rimasto senza nemmeno un soldo a causa del mancato rinnovo del contratto di lavoro e, di conseguenza, di non avere un posto dove passare la notte. Con fermezza – riferisce una nota della Questura - l’uomo asseriva che mai e poi mai avrebbe commesso azione contro il rispetto della legge. Lo straniero, regolare sul territorio nazionale e titolare di permesso di soggiorno per protezione sussidiaria, ha lavorato come bracciante nel settore agricolo fino a poco tempo fa, purtroppo però la crisi, colpendo anche questo settore, lo privava del proprio mezzo di sostentamento. Gli uomini del Commissariato, considerate le condizioni di forte indigenza dell’uomo e dopo aver compreso chiaramente, grazie all’aiuto di un interprete, le sue necessità, si sono adoperati per cercare una sistemazione d’urgenza tramite le organizzazioni che si occupano delle persone senza una fissa dimora. L’uomo, quindi, dopo essere stato affidato alla locale Caritas che provvedeva a collocarlo in una struttura, ha ringraziato fortemente i poliziotti intervenuti per l’aiuto prestato.

