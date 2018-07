Foligno, scuola media Carducci, la nuova sede è ancora al palo e per far sentire la voce di personale e famiglie degli alunni scatta la protesta

di Giovanni Camirri

FOLIGNO - Scuola media Carducci, la nuova sede è acora tutta da costruire. Per portare all'attenzione la questione è stata organizzata una manifestazione pubblica di protesta. Cosa accadrà è riassunto in una nota ufficiale. Eccola: «Sabato 7 luglio dalle 10.30 le famiglie e il personale dell'Istituto comprensivo Foligno 2 manifestano per le vie di Foligno per far sentire la voce di una comunità scolastica che vive e resiste nonostante da ben 2 anni si trovi senza la propria sede di Via dei Molini, che ospitava la scuola media Carducci e la segreteria dell'Istituto, e senza l'edificio storico del plesso dell'infanzia e della primaria di Via Piermarini, nel quale si trovavano la mensa e gli spazi laboratoriali dell'infanzia e le classi dell'indirizzo comune della primaria. Dopo due anni di sistemazione di emergenza e dopo rinvii continui della data di avvio dei lavori non bastano più solo parole. Chiediamo di riavere la nostra scuola, di tornare ad avere unità. Quando? Ora!». Ritrovo alle ore 10 presso i locali della scuola di Via Piermarini.

Domenica 1 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:35



© RIPRODUZIONE RISERVATA