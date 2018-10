Foligno, scuola media Carducci sono iniziati i lavori: entro il prossimo anno scolastico ci sarà il nuovo edificio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FOLIGNO - Sono iniziati i lavori che porteranno alla realizzazione della nuova scuola media Carducci. La nuova veste dedicata all’istruzione degli studenti della media vedrà la luce entro il prossimo anno scolastico. I lavori sono stati consegnati nei giorni scorsi e le opere sono definitivamente, e finalmente, iniziate. In questi giorni il cantiere lavora e stando a quanto risulta a Il Messaggero, si sta procedendo con le opere di scavo finalizzate ad aprire la fase successiva che sarà quella della predisposizione e realizzazione delle fondazioni. Un passo davvero importante che pone l’edilizia scolastica folignate di nuovo in corsa. La vicenda della Carducci, dopo un primo quanto grande entusiasmo, aveva registrato una fase di stallo cui ha fatto seguito anche un flashmob a sostegno delle esigenze di professori, personale e soprattutto studenti che chiedevano semplicemente di poter rientrare nella loro “casa”. Un’azione che ha coinvolto tanto la scuola guidata dalla preside Morena Castellani, quanto gli alunni e le loro famiglie e lo stesso Comune. Le opere sono quindi partite e la rinascita della “scuola di Foligno” è definitivamente vicina. Ovviamente dovranno esser rispettati i tempi previsti dalla tabella di marcia che porteranno l’istituzione scolastica ad aprire i battenti appunto entro l’avvio del prossimo anno di studio. Il cantiere, come si diceva, è avviato e al suo interno, oltre ai tecnci e agli specialisti, è presente anche un archeologo per eventuali rinvenimenti di reperti da censire o da destinare ad approfondimenti sulla loro natura e datazione. rispetto a quest’ultimo ambito, come è noto, problematiche particolari non dovrebbero emerge sia perché la valutazione archeologica è stata già effettuata sia perché l’area, in base a quanto si apprende, era stata già scavata in passato e quindi si è già a conoscenza di un quadro di massima della situazione. Insom,ma, finalmente si può guardare con serenità alla ruiapertura della Carducci che sarà sempre la storica scuola della città, ma avrà una veste nuova sempre più al passo con i tempi e con le esigenze di sicurezza.