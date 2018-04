Foligno, scippo vicino al cimitero: scatta la caccia all'uomo. In azione la polizia

di Giovanni Camirri

FOLIGNO Ha strappato la catenina d’oro dal collo di una donna e poi è sparito nel nulla. E’ accaduto domenica pomeriggio nella zona del cimitero centrale di Santa Maria in Campis a Foligno. La donna stava camminando lungo una delle strade della zona quanto è rimasta vittima del furto con strappo. Qualcuno, infatti, arrivandole alle spalle le ha strappato dal collo la catenina d’oro causandole, stando a quanto risulterebbe, anche alcune abrasioni che,s e refertate trasformerebbero lo scippo in rapina in propria sulla scorta delle lesioni patite dalla vittima. Del fatto si sta occupando la polizia che procede nella ricostruzione dell’accaduto così da poter dare quanto prima un nome e un volto allo scippatore che s’è avventato come un rapace sulla vittima. Come sempre accade in casi del genere gli investigatori, in questo caso i poliziotti, stanno procedendo alla definizione dell’identikit del malintenzionato. Chi ha agito, con ogni probabilità si tratterebbe di un uomo, lo ha fatto muovendosi a piedi. La scelta della vittima sarebbe casuale e, considerando la giornata domenicale, probabilmente legata al fatto che la donna scippata in quel frangente è risulta tata essere la sola o una delle poche persone di passaggio in quella zona in quel particolare orario. Il che vuol dire tutto e niente. Anche perché ci potrebbe essere anche un’altra ipotesi. Chi ha agito s’è mosso, come detto, con azione felina forse anche in forza del fatto che in quella precisa area della città potevano esserci altre persone, o mezzi in transito, e quindi c’era necessità di evitare attenzioni non desiderate. La polizia sta valutando anche episodi accaduti in precedenza anche in altre zone della città. L’intento, è facile immaginare, è quello di cercare una firma comune che porti all’autore del reato. Al momento, però, si tratta di mere ipotesi che saranno sviluppate dalle investigazioni in questa fase in atto e che procedono senza soluzione di continuità.

Lunedì 30 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:02



