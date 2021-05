Foligno, sciopero polizia locale in occasione del Giro d'Italia: il prefetto di Perugia ha disposto la precettazione degli agenti

FOLIGNO - Sciopero della polizia locale in occasione dell’arrivo dle giro d’Italia a FOligno lunedì 17, il prefetto di Perugia Armando Gradone ha precettato il personale in forza al Comando di viale Marconi. Il tutto è stato spiegato in una nota diffusa sabato dalla stessa prefettura. Ecco il testo: “In relazione alla proclamazione dello sciopero del personale del Corpo di Polizia Municipale di Foligno in concomitanza, il 17 maggio prossimo, con l”arrivo della 10^ tappa del Giro d’Italia “L’Aquila-Foligno”, preceduta dalla tappa del Giro E “Rieti Foligno”, il Prefetto di Perugia, Armando Gradone, all’esito dell'infruttuoso tentativo di conciliazione svoltosi nel pomeriggio di ieri, ha disposto la precettazione del personale inserito nei turni di servizio appositamente predisposti, in accordo con le Forze di Polizia, per le complessive esigenze di sicurezza connesse all’evento. “Pur nella consapevolezza dell’importanza delle questioni sollevate dalle Organizzazioni Sindacali, e del diritto, costituzionalmente garantito, a farle valere anche mediante lo sciopero, l' impiego del personale del Corpo di Polizia Municipale nei servizi interforze di ordine e sicurezza pubblica - ha evidenziato il Prefetto – è essenziale per garantire l’adeguato presidio del percorso di gara e della viabilità alternativa individuata dal Comune per consentire la fluidità della circolazione. Senza il più ampio apporto delle Polizie locali, come pure del necessario contributo degli operatori di protezione civile, eventi come il Giro d'Italia sarebbero difficilmente sostenibili con le sole risorse delle Forze di Polizia.”

