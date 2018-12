Foligno, schianto all'uscita della Statale Flaminia. Ci sono feriti. In azione i vigili del fuoco

FOLIGNO - Schianto all'uscita della Statale Flaminia, in territorio di Foligno, zona Sant'Eraclio. L'impatto è avvenuto intorno alle 14 di bvenerdì e le cause sono in fase di accertamento. Sul posto i vigili del fuoco del Distaccamento di Foligno, il 118 e la polizia. Due le vetture coinvolte e ci sono feriti fortuatamente lievi. Ultimo aggiornamento: 15:43 © RIPRODUZIONE RISERVATA