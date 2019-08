Foligno, schianto tra un'Alfa Romeo e una Peugeot: donna incinta finisce in ospedale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FOLIGNO – Uno schianto tra un’Alfa romeo e una Peugeot s’è verificato nel tardo pomeriggio di martedì a Foligno, lungo viale Firenze a Foligno a pochi metri dal confine con Spello. Una donna incinta è finita in ospedale insieme ad un uomo che viaggiava con lei e alla donna che occupava l’altra vettura. La dinamica del violento impatto è riassunta nei danni riportati dai due veicoli con la Peugeot che s’è addirittura ribaltata. La zona è stata raggiunta da uomini e mezzi dei vigili del le fuoco e dei carabinieri e con loro dalle ambulanze del 118. Le due donne e l’uomo sono stati trasferiti d’urgenza al vicino ospedale “San Giovanni Battista a Foligno” dove la donna incinta, in forza del suo stato d’attesa, è stata trattenuta con la prognosi riservata disposta in via precauzionale. Fortunatamente nessuno dei tre feriti, stando a quanto si apprende, risulta in pericolo di vita.