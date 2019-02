Foligno, schianto sulla Flaminia, traffico bloccato. Coinvolti due camion, un furgone e un'auto. Ci sono feriti. Sul postola polizia stradale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FOLIGNO - Schianto lunedì mattina lungo la Statale Flaminia, in territorio di Foligno, poco prima del bivio per Pontecentesimo. Per cause in fase di accertamento da parte della polizia stradale, intervenuta sul posto insieme al 118 e al personale di Anas, due camion, un furgone e un'auto sono entrati in violenta collisione. Quattro le persone coinvolte, due delle quali sono state trasferite in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni Battista. A quanto risulta le loro condizioni non sembrano destare particolari preoccupazioni. Per consentire rilievi e la rimozione dei mezzi, il traffico è rimasto bloccato determinando lunghe code lungo la Flamini che va da Foligno a Valtopina. Ci sono stati anche aggravi di traffico sulla viabilità alternativa con le uscite obbligatorie per consentire il deflusso dei mezzi in fila. Anas ha reso noto che il “traffico è provvisoriamente bloccato in entrambe i sensi di marcia e sono state predisposte uscite alternative.