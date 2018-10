Foligno, schianto pullman e utilitaria con tre suore a bordo, due finiscono in ospedale

FOLIGNO – Schianto sabato a Foligno tra un pullman e una utilitaria con a bordo 3 suore, due delle quali sono finite in ospedale trasportate dal 118. Le loro condizioni, fortunatamente stando a quanto si apprende, non risultano gravi. La dinamica dell’incidente è al vaglio. Sul posto i vigili del fuoco e i carabinieri del Radiomobile per i rilievi di rito. L’incidente è avvenuto in zona via Clareno, la strada parallela alle rampe d'accesso e uscita allos vincolo dlela superstrada Foligno Nord. Ultimo aggiornamento: 18:52 © RIPRODUZIONE RISERVATA